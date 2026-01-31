Butez sta al Como come Ederson stava al Manchester City, Fabregas: "Ci lavoriamo da mesi"
Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Atalanta, ha parlato anche del grande coinvolgimento di Jean Butez nel gioco del suo Como. Questa la sua risposta in merito:
Coinvolgimento di Butez: preso spunto da Ederson al City?
"Ci lavoriamo molto, ma da mesi. Chi ti lascia giocare, chi ti pressa... dobbiamo essere pronti a tutte le soluzioni. Se saltano o meno il portiere o giochi a uomo, ma quando giochi in varie maniere sei più preparato. Il giocatore è preparato più o meno nel contesto che si troverà nel weekend, poi lavoriamo un paio di situazioni. Ma la cosa più importante è il lavoro, poi diventa tutto più naturale".
