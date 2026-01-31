Serie C, 24ª giornata: crolla il Catania a Sorrento. La Triestina subisce un nuovo ko

Archiviate le semifinali di Coppa Italia che hanno premiato Potenza e Latina, nella serata di ieri è tornata in campo la Serie C, con la 24ª giornata che si concluderà poi lunedì, stesso giorno della chiusura del calciomercato invernale. Alle ore 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i primi confronti di giornata che sono andati in archivio.

Giornata no per la capolista del Girone C Catania, con il Benevento che si trova ora una ghiotta occasione per il sorpasso: il Sorrento ha infatti steso la compagine rossazzurra. Nel medesimo raggruppamento, invece, pareggiano Cavese e Casarano. Salendo al Girone A, limita i danni il Lecco, che acciuffa poi il pareggio, intanto che la Triestina affonda con l'Arzignano Valchiampo; lo scontro salvezza con la Virtus Verona è vinto dalla Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B, invece, si interrompe la striscia di risultati utili della Pianese, che perde in casa contro la Vis Pesaro

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1

31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)

Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0

54' Marconi

Trento - Lecco 1-1

85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)

Sabato 31 gennaio

Ore 17.30 – Inter U23 - Pergolettese

Ore 17.30 – Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane

Domenica 1° febbraio

Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe

Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza

Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara

Lunedì 2 febbraio

Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)

ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 59, Lecco 45*, Union Brescia 43, Inter U23 37, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 35*, Giana Erminio 32, Arzignano Valchiampo 30*, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Dolomiti Bellunesi 28*, Novara 27, Ospitaletto 26, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19*, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Ascoli - Livorno 3-1

8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)

Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0

Perugia - Ravenna 1-1

18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)

Pianese - Vis Pesaro 1-2

26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)

Sabato 31 gennaio

Ore 17.30 – Bra - Gubbio

Ore 17.30 – Campobasso - Pontedera

Ore 17.30 – Carpi - Sambenedettese

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto

Ore 14.30 – Ternana - Torres

Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Pianese 31, Campobasso 30*, Juventus Next Gen 30*, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Carpi 27*, Gubbio 26**, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23*, Bra 21*, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15**

N.B. - *una gara in meno

**due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Cavese - Casarano 1-1

62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)

Sorrento - Catania 3-1

6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento

Ore 14.30 – Monopoli - Latina

Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura

Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza

Ore 17.30 – Cosenza - Casertana

Ore 17.30 – Siracusa - Crotone

Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola

Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva