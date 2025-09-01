Ufficiale
Alessandro Sala lascia la Pro Patria: il centrocampista risolve il contratto
TUTTO mercato WEB
Si muove il mercato della Pro Patria, che ha liberato in queste ore Alessandro Sala con una risoluzione di contratto: "Aurora Pro Patria 1919 comunica la rescissione consensuale del contratto con Alessandro Sala. La società augura al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
4 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Palermo, con l'infortunio di Bardi il club cerca un altro portiere: trattativa per Marson dell'Avellino
Serie C
Calcio femminile