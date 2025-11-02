Atalanta U23, Bocchetti: "La stagione è lunga e complicata, dobbiamo fare più punti possibili"

Dopo il successo contro l'Audace Cerignola, il tecnico dell'Atalanta Under 23 Salvatore Bocchetti ha commentato: "Nonostante il risultato, potevamo fare un po' meglio. In alcuni frangenti non abbiamo fatto le scelte migliori: sapevamo che venire a giocare a Cerignola non era semplice, ma ce l'abbiamo messa tutta. Vincere qui non è semplice e per questo faccio i complimenti ai ragazzi, dobbiamo continuare su questa strada: analizzeremo bene la gara perché abbiamo fatto troppi errori che in questo campionato non possiamo permetterci.

La stagione è lunga e complicata, dobbiamo fare più punti possibili. Un mese fa abbiamo avuto difficoltà, ma ora siamo sulla strada giusta: dobbiamo correggere alcune sbavature, ma fa tutto parte del percorso. Non dimentichiamo che siamo la squadra più giovane del campionato, più giocano e più i ragazzi crescono e prendono consapevolezza delle proprie potenzialità".