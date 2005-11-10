Lazio, Dele-Bashiru incanta Gattuso: avviati i primi contatti per il rinnovo di contratto
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:17Serie A
autore Andrea Piras
07.11.2026 10:17Serie A
Il centrocampista nigeriano è una risorsa importante per Gattuso ma il contratto andrà in scadenza nel 2028. Ipotesi prolungamento
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Una risorsa preziosa per la Lazio. Così si può definire Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano è un giocatore improntate per mister Gennaro Gattuso. Nel corso di questa stagione, iniziata nel migliore dei modi con i biancocelesti in vetta alla classifica, il giocatore è stato impiegato in sette partite sempre nel corso del match ripagando la fiducia del suo allenatore con un gol contro la Juventus e un assist a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Primi contatti per il rinnovo
E la società sta pensando ovviamente anche al futuro. Il giocatore andrà in scadenza nel 2028 ma, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dalle parti di Formello avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage per il rinnovo.
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