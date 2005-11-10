Paratici contro la Juve, prima al Franchi. A maggio lo Stadium ha visto svanire la Champions

Quella contro la Juventus per Fabio Paratici non può essere una partita come le altre. Perché con i bianconeri, in quel ciclo che significava vincere almeno lo Scudetto ogni anno, il dirigente è diventato da specialista dello scouting all'attuale figura di caratura internazionale e facilmente riconoscibile. Gli anni a Torino lo hanno reso uno dei dirigenti di spicco del calcio italiano.

Il precedente di maggio scorso

Per questo, magari si potrà leggere negli occhi di Paratici un po' di emozione nell'incrociare di nuovo il proprio destino con quello della Vecchia Signora. Sarà la prima volta che succede al Franchi, ma non la prima in assoluto da direttore sportivo della Fiorentina. Il precedente risale allo scorso maggio e alla sfida dello Stadium che è di fatto costata la qualificazione in Champions League alla Juve di Spalletti. Quella della tensione a fine partita tra il tecnico bianconero e l'attaccante viola Gudmundsson, con intervento diretto di Vanoli a fare da paciere.

Paratici e la Juventus, 11 anni insieme

Se la Juventus per Paratici non è una squadra come le altre c'è un motivo e questo è nel trascorso ultra-decennale. Il 54enne dirigente, infatti, ha messo insieme 11 anni sulla sponda bianconera di Torino, partecipando attivamente all'indimenticabile e storico ciclo che ha visto la Juve vincere 9 campionati di fila.