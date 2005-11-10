Barletta, Romano: "Paci è confermato. E non ci sono trattative per cessione club con Antonini"

"Non è accaduto niente di grave, ho solo ritenuto - come anche il dirigente - che il momento dei saluti era arrivato: è stata una scelta condivisa": così, nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente del Barletta Marco Arturo Romano, che ha fatto chiaramente riferimento all'addio con il consulente di mercato Vincenzo De Santis, rimpiazzato da Luigi Volume.

Non manca quindi una nota al tecnico Massimo Paci, che invece è confermatissimo: "La fiducia a tempo per me non esiste, quando finisce il feeling vanno interrotti i rapporti, questo è. Nei confronti di Paci c'è fiducia massima, e questa, lo dico chiaramente, è stata espressa anche ieri dal neo direttore Luigi Volume, che ha parlato alla squadra dicendo che alcuni ragazzi dovranno farsi confermare a gennaio, mentre per il tecnico non ci sono problemi. Le stagioni si decidono a febbraio, non certo ora, basta con queste deadline: a gennaio di aprirà un mercato, vedremo il da farsi".

Ed ecco l'altro tema saliente, il possibile acquisto del club da parte di Valerio Antonini, che è stato presidente di Volume a Trapani. Romano smentisce seccamente: "Rimango perplesso da queste notizie, non conosco Antonini e non l'ho mai sentito, non so chi metta in giro certe notizie: lui lo conosco solo come presidente del Trapani, lo stimo perché investire nel calcio non è mai semplice, ma non c'è stato contatto. Abbiamo avuto approcci da decine di imprenditori, ma non da Antonini. E comunque è difficile che vada a cedere la maggioranza del club, se non davanti a strutture più che solide".