Barletta, Romano: "Massima fiducia in Paci. Antonini? Non so neanche dove abiti"

È andata in scena nella serata di ieri la presentazione ufficiale di Luigi Volume come direttore sportivo del Barletta. Un'occasione quella in casa biancorossa che ha permesso al presidente Marco Arturo Romano di fare il punto della situazione anche su altre tematiche:

"Abbiamo scelto Volume perché sa come lavorare in un contesto come questo - ha spiegato (fonte LaCasadiC - L'anno scorso è retrocesso a Trapani in un contesto difficile e con una penalizzazione clamorosa. Siamo una delle società più virtuose e grazie al direttore interverremo anche sul mercato per migliorare la squadra.

Capisco la sofferenza della piazza e la paura di tornare in certe categorie, però il nostro progetto è così bello che io ne sono innamorato. In due anni siamo passati dall'Eccellenza alla Serie C, è chiaro che bisognerà crescere tutti assieme.

Paci? Massima fiducia in lui, se avessi avuto dubbi sarebbe stato già fuori.

Infine l'imprenditore ha parlato anche delle voci che volevano un possibile ingresso nella compagine societaria di Valerio Antonini, attuale presidente del Trapani in Serie D: "Nel mondo dei social ognuno può dire quello che vuole ma sono tutte chiacchiere. Rimango perplesso da queste notizie e da chi le mette in giro, non so niente, neanche dove vive. Però vi dico la verità, non lo disprezzo. È facile giudicare quando si è in un modo difficile come quello del calcio. Ho avuto decine di imprenditori che si sono avvicinati, tranne Antonini".