Benevento a +10 sul Catania, Mignani decisivo: "La partita più importante della mia carriera"

Guglielmo Mignani, attaccante del Benevento decisivo anche nel successo sul Catania, ha commentato la vittoria di questa sera ai microfoni di Sky: “È un gol speciale, forse è la partita più importante della mia carriera finora. È un’emozione incredibile, ho lavorato tanto per questo e non vedo l’ora sia domenica. Voglio continuare a correre per vincere”.

È tutto meraviglioso.

“Sì, ma come dice il mister non abbiamo fatto ancora niente. Manca ancora un mini campionato, dobbiamo pensare subito alla prossima partita”.

Una dedica?

“Alla mia ragazza che mi sta sempre vicino e alla mia famiglia, a mia mamma che non la vedo da tanto”.