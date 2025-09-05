Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Bra, arriva Tommaso Maressa a titolo definitivo dal Novara

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 13:19Serie C
di Luca Bargellini

Tommaso Maressa è un nuovo calciatore e centrocampista del Bra.

Nasce nel 2004 e inizia a giocare a pallone nelle "cantere" della Reggina e poi dell'Empoli. Giunge la chiamata della Juventus e, nel settore giovanile bianconero, arriva alla formazione Primavera. Milita, anche, in serie C con la Juventus Next Gen. Si trasferisce in prestito al Bellinzona (Svizzera) nella seconda divisione. Il suo percorso continua alla Carrarese (Serie B) e al Novara (Serie C).

Il suo trasferimento a titolo definitivo, in giallorosso, è stato possibile grazie a un intenso e proficuo lavoro tra le parti interessate. Dopo essersi aggregato ai suoi nuovi compagni, è a disposizione del tecnico Fabio Nisticò per la trasferta di Ravenna. Nella foto ufficiale con la sciarpa, è in compagnia del DS Ettore Menicucci.

