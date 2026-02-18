Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie A
Altri due rinnovi in arrivo in casa Venezia.
Dopo quelli di Sverko, Lella e Grandi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club lagunare sarebbe molto vicino a chiudere l'accordo per il prolungamento di contratto con due giocatori attualmente in scadenza.
Si tratta di Michael Svoboda, prossimo alla firma su un triennale, e Gianluca Busio che, invece, dovrebbe sottoscrivere un accordo di due anni.
Due mosse che proiettano il club arancioneroverde verso il futuro. Verso, chissà, l'immediato ritorno in Serie A dopo un solo anno di cadetteria. Il primo posto in classifica in Serie B fa pensare proprio a questo.
