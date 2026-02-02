Ufficiale Casertana, rinforzo a centrocampo: dalla Sampdoria arriva in prestito Girelli

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Stefano Girelli. Centrocampista classe 2001, arriva in rossoblù dalla Sampdoria a titolo temporaneo.

Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese con la cui maglia arriva fino in prima squadra, nella stagione 2022/23 è tra i protagonisti della storica cavalcata verso la B del Lecco (31 presenze e 3 gol). Un’annata che lo porta sotto i riflettori e gli permette di approdare alla Sampdoria con la cui maglia calca il palcoscenico della serie B. Lo scorso anno per lui esperienza con la Salernitana.

“Ho voluto fortemente Caserta – commenta Girelli – Rivedo le stesse sensazioni vissute nella stupenda stagione di Lecco. La squadra ha valori indiscutibili e non sono certo le ultime sconfitte a mettere in discussione quello che è un cammino esaltante. Ho tanta voglia di andare in campo e di dire la mia e sono convinto che Caserta rappresenti l’ambiente ideale in questa mia fase della carriera”.