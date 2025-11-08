Ufficiale Reggina, risolto il contratto con Montalto. Torrisi: "Non è stata una decisione tecnica"

Era il 30 luglio, e il Catania annunciava l'addio con l'attaccante Adriano Montalto, che risolveva il proprio contratto con la formazione siciliana. Pochi giorni dopo, il 6 luglio, si concretizzava il ritorno che era nell'aria, quello del giocatore alla Reggina: la sua esperienza in Calabria, però, è durata solo tre mesi, perché la parti si sono salutate ufficialmente ieri: il classe 1988 ha infatti risolto il contratto in essere con i granata.

Di seguito, la nota del club:

"AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto".

Una situazione, questa che, come riporta citynow.it, è stata commentata anche da mister Alfio Torrisi, che ha risposto a precisa domanda: "Montalto ha sempre fatto il suo dovere nel migliore modo possibile, allenandosi bene. Poi la situazione successiva è nata da decisioni della società, ma i dettagli può riferirli solo la dirigenza, sicuramente non è stata una decisione tecnica".

Per il momento comunque, nessuna firma con altri club da parte dell'attaccante.