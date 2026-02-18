Jansen su Koopmeiners: "Sarà arrabbiato e deluso, è un vincente e i gol contano poco"

Pascal Jansen, ex allenatore di Teun Koopmeiners, a TuttoJuve.com ha spiegato che la doppietta dell'olandese non avrà certo risollevato il morale al centrocampista bianconero dopo il ko contro il Galatasaray per 5-2: "So per certo che Teun non avrà alcun sorriso stampato in faccia. È un vincente e, anche se ha segnato due gol importanti, sarà molto arrabbiato e deluso. È consapevole di essere in grado di segnare gol e di essere importante per la squadra. Deve continuare così, me lo auguro".

Pensi che, d'ora in poi, Teun tornerà a giocare come nelle sue ultime stagioni all'Atalanta? Perché è quello che i tifosi vorrebbero: vedere lo stesso giocatore di due anni fa.

"Certo, può tornare sui livelli di Bergamo. Tutti sperano che faccia ancora meglio del suo periodo all'Atalanta, Teun compreso. Solo lui sa, onestamente, perché non è ancora diventato quel giocatore. Posso solo sperare che la società e i tifosi continuino a sostenere lui e la squadra".

Ti ho chiesto spesso del suo ruolo di difensore centrale, visto che sei l'allenatore che lo ha lanciato in quella posizione. Ma sarebbe meglio per Spalletti schierarlo come numero 8 da ora in avanti?

"Penso che questa sia una buona domanda. Solo Spalletti può essere in grado di rispondere. Immagino che metta sempre la squadra al primo posto. Quindi sa dove Teun è più necessario".