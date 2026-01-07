Cavese, arriva un rinforzo in mezzo al campo: Visconti firma per sei mesi con opzione
Come anticipato Elia Visconti andrà a rinforzare il reparto di centrocampo della Cavese dopo aver giocato nella prima metà della stagione con il San Marino in Serie D. Lo comunica il club campano con una nota sui propri canali ufficiali:
"Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Elia Visconti.
Nato a Piacenza il 30 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter arrivando sino alla Primavera. Con il club neroazzurro ha conquistato uno scudetto ed una Supercoppa con la formazione Under17 prima di passare al Bologna dove con la primavera conquista la Viareggio Cup ed una Supercoppa Italiana di categoria.Nella stagione 2020/21 inizia il suo percorso tra i "grandi" in Lega Pro con la maglia del Piacenza collezionando 32 presenze, prima di un triennio alla Lucchese per oltre 150 gare tra i professionisti e 5 reti all'attivo.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.
Indosserà la maglia numero 90".
