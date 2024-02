Ufficiale Cerignola, dal Fasano arriva l'esterno Bianchini: ha firmato fino al 2025 con opzione

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito dall’U.S. Fasano le prestazioni sportive del calciatore Giancarlo Bianchini.

Bianchini, nato il 13 maggio 1997 a General Pico nella provincia di La Pampa, centrocampista esterno, è cresciuto calcisticamente nel River Plate U20 dove ha trascorso 4 anni. Per tre stagioni ha vestito la maglia del CA Talleres II di Cordoba (prima squadra di Augustin Diaz) con esperienze sia nella formazione under 20 che in prima squadra. In Argentina ha avuto brevi trascorsi anche nell’Union de Santa Fe e nel Ferro General Pico (terza serie nazionale). Arrivato in Italia si distingue subito nelle fila del Boca Nuova Melito Admo, squadra di Eccellenza calabrese. Nella stagione 2022/23 passa al Fasano in serie D dove colleziona 30 presenze e 3 gol. Confermato a Fasano in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 18 presenze realizzando una rete.

Contratto fino al 2025 con opzione per una ulteriore stagione.