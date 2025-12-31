Lautaro, sfida a suon di gol con Julian Alvarez con vista Mondiale: i numeri

Lautaro Martinez è tornato a segnare, anche in campionato, con la regolarità cui ci ha abituato. Il capitano nerazzurro è andato a segno consecutivamente nelle ultime 4 gare di Serie A e si è lanciato nel migliore dei modi nel 2026. Ovvero l'anno che porterà al Mondiale che si disputerà fra Canada, Stati Uniti e Messico.

Il centravanti dell'Albiceleste ha una motivazione in più per continuare a rendere a questo livello: la sfida a distanza con Julian Alvarez. Nell'ultima edizione della Coppa del Mondo il numero 10 di Chivu è arrivato come attaccante titolare, ma il rivale oggi in forza all'Atletico Madrid gli è passato davanti nelle gerarchie. I due hanno dimostrato di poter giocare benissimo anche in coppia, ma Scaloni ha preferito per la maggiore schierarne uno soltanto al fianco di Leo Messi. Vediamo dunque come sta andando la stagione dei due attaccanti rivali per un posto da numero 9 dell'Argentina.

Il rendimento di Lautaro Martinez nella prima parte di stagione 2025/26:

- 8 gol in 15 presenze in Serie A

- 4 reti in 5 partite di Champions League

- 2 reti in 4 gare del Mondiale per Club

- 1 presenza in Supercoppa Italiana

- 4 gol in 5 gare con l'Argentina, delle quali 3 giocate da titolare

Il rendimento di Julian Alvarez nella prima parte di stagione 2025/26:

- 7 gol in 18 partite in Liga

- 4 gol in 5 gare di Champions League

- 0 gol in 3 apparizioni al Mondiale per Club

- 0 gol nelle ultime 3 gare con l'Argentina (con un assist), ricordando che ha saltato le ultime due gare per gli impegni di club.