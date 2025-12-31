Ufficiale
Gradito ritorno in casa Fasano: è l'argentino Bianchini. Ha lasciato l'Audace Cerignola
Dopo due stagioni e mezzo con l’Audace Cerignola in Serie C – 62 presenze e una rete – il centrocampista difensivo Giancarlo Bianchini torna in quel Fasano che l’aveva accolto sbarcato dall’Argentina – dove ha vestito le maglie di Telleres e Ferro Carril Oeste nel 2022/23. Lo annuncia lo stesso club pugliese che milita in Serie D sui propri canali ufficiali:
"L’US Cittá di Fasano ufficializza il ritorno in biancazzurro del centrocampista Giancarlo Bianchini.
L’atleta argentino, classe ‘97, è già stato grande protagonista al “Vito Curlo” tra il 2022 ed il 2024, collezionando 52 presenze e realizzando 5 goal, per poi approdare in Serie C al Cerignola, con la cui maglia è sceso in campo 62 volte tra i professionisti".
