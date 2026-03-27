Nuovo scossone in Serie C: stangata al Siracusa, Trapani rinviato al 31 marzo

La Serie C torna a essere scossa da nuove vicende extracampo, con effetti diretti sulla classifica del Girone C. A seguito delle violazioni amministrative contestate e del deferimento dello scorso 5 marzo — arrivato su segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive — è stata inflitta una penalizzazione di 5 punti al Siracusa, che precipita così all’ultimo posto in graduatoria.

Slitta invece al 31 marzo la discussione relativa al deferimento a carico del Trapani.

Questa, la nota ufficiale (CLICCA QUI per il dispositivo): "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Siracusa (Girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa. Rinviata invece a martedì 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani (Girone C di Serie C).

I due club erano stati deferiti con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive".

Di seguito, infine, la classifica aggiornata:

Benevento 76, Catania 65, Salernitana 60, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27, Foggia 23, Siracusa 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva