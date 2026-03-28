Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ROMA, PAZZA IDEA SALAH: FEELING FORTE CON LA PIAZZA, MA LO STIPENDIO È UN OSTACOLO. BASTONI-BARÇA PISTA CALDA: PRIMO CONFRONTO SUL CONTRATTO COI BLAUGRANA, NO INTER ALLE CONTROPARTITE. CASO LUKAKU, PUGNO DURO DEL NAPOLI: SE NON RIENTRA ENTRO MARTEDÌ PUÒ FINIRE FUORI ROSA. JUVENTUS, SOGNO LEWANDOWSKI PER L'ATTACCO: EMISSARI DI COMOLLI IERI A VARSAVIA PER IL BOMBER

Mohamed Salah dopo 9 stagioni con i Reds, altrettanti titoli e ben 255 gol sparsi nelle sue 436 partite ad Anfield Road, lascerà il Liverpool: da giorni è partita la caccia alla prossima destinazione dell'egiziano, che sembrava vicino all'addio dodici mesi fa e alla fine si è convinto a prolungare la permanenza in Premier.Secondo Gazzetta.it uno dei club a corteggiare il fuoriclasse africano è la Roma, con cui Salah ha giocato due anni dal 2015 al 2017, segnando 34 gol in 83 partite. Nella Capitale l'egiziano ha vissuto due anni meravigliosi in campo e fuori, per stessa ammissione del giocatore, e il feeling con la piazza è rimasto forte. In Inghilterra sono sicuri che tra le squadre a cui Momo sta pensando per il suo futuro ci sia proprio quella dei Friedkin. Il profilo dal punto di vista economico non sarebbe proprio quello ideale, considerando che Salah oggi guadagna oltre 12 milioni netti a stagione, al lordo circa 20. E che il tetto della Roma per il prossimo anno è stato invece fissato a 4 netti, non oltre. Salah in questo momento è stato avvicinato da due club arabi, l’Al-Ittihad e l’Al-Qadsiah, che sarebbero probabilmente disponibili a garantirgli lo stesso stipendio, se non anche oltre. Tuttavia l’Arabia Saudita è a un soffio dalla guerra in Medio Oriente, e questo è un grosso ostacolo, chissà che non possa dare ulteriori chances al sogno giallorosso.

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo, tra Serie A e Liga spagnola. A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha rivelato come tra il difensore dell’Inter e il Barcellona ci siano già stati dei contatti preliminari. Non solo un semplice interesse, ma anche primi dialoghi legati al possibile contratto e alle richieste economiche. Un segnale chiaro di come la pista sia concreta, anche se ancora tutta da sviluppare tra i due club. Lo stesso Romano, intervenuto anche a L’Interista, ha chiarito un altro aspetto importante: l’Inter non è intenzionata ad aprire a eventuali contropartite tecniche. Qualora si arrivasse a una trattativa concreta, la richiesta dei nerazzurri sarebbe esclusivamente economica e su cifre elevate. Nessuno scambio quindi all’orizzonte, ma eventualmente solo un’offerta cash in grado di soddisfare le richieste del club.

Arrivano nuovi e per certi versi clamorosi aggiornamenti per quel che riguarda il caso Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli, ricordiamo, nei giorni scorsi aveva deciso di saltare le sfide del Belgio contro Stati Uniti e Messico per proseguire nel suo percorso di recupero della miglior condizione in vista del finale di stagione in azzurro e del prossimo Mondiale estivo. Il Napoli, dopo la scelta del centravanti, aveva emesso un comunicato in cui annunciava il prossimo rientro in città per portare avanti i lavori a Castel Volturno. Lukaku invece ha preferito restare in patria, per allenarsi in solitaria ad Anversa nel centro in cui aveva svolto le terapie post infortunio. Scelta che ha irritato non poco il Napoli, col ds Manna che si è da subito adoperato per ricucire lo strappo. Evidentemente con poco successo, spiega oggi Sky Sport, visto che Lukaku si trova ancora in Belgio. L'emittente però va oltre e spiega che, oltre alla multa quasi scontata, il Napoli sta anche valutando una ulteriore clamorosa sanzione. Nello specifico, se Big Rom non dovesse rientrare a Napoli entro il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti (martedì), il club potrebbe decidere di metterlo fuori rosa. Una presa di posizione netta a cui nessuno vorrebbe arrivare, ma che per l'emittente satellitare è assolutamente possibile.

Che la Juventus sia alla ricerca di un centravanti non è un mistero. La formazione bianconera, che sul campo deve ancora conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, sta pensando alla prossima stagione. L'intenzione dei dirigenti della Continassa è quella di acquistare un centravanti di peso che possa garantire prestazioni e soprattutto gol. Tanta è la delusione dagli attaccanti centrali che sono in rosa adesso a disposizione di mister Luciano Spalletti. Da Openda a David nessuno ha lasciato il segno. Per il ruolo di bomber la Juve starebbe pensando ad un colpo da novanta. Uno dei giocatori che piacerebbe, oltre al rinnovo di Vlahovic e al ritorno di Kolo Muani, sarebbe Robert Lewandowski in scadenza di contratto con il Barcellona. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le valutazioni sarebbero in corso e un emissario sarebbe andato ieri in Polonia per osservare l'attaccante a segno nel match contro l'Albania. E proprio lo stesso Lewandowski di recente ha voluto chiarire sul proprio futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione".

ROY HODGSON TORNA IN PANCHINA A 78 ANNI. IL BRISTOL CITY LO NOMINA ALLENATORE AD INTERIM. IL BAYER LEVERKUSEN ESERCITA LA RECOMPRA: KERIM ALAJBEGOVIC TORNERÀ IN GERMANIA

Il Bristol City ha ufficializzato la nomina di Roy Hodgson come allenatore ad interim, dopo l’esonero di Gerhard Struber e dell’assistente Bernd Eibler. L’ex CT dell’Inghilterra guiderà la prima squadra fino alla fine della stagione, mentre il club affiderà al prossimo direttore sportivo la scelta del tecnico che guiderà la squadra nel campionato 2026/27."Vorrei ringraziare Gerhard e Bernd per il loro impegno negli ultimi nove mesi e auguro loro il meglio", ha dichiarato il CEO Charlie Boss. "L’arrivo di Roy va oltre i risultati delle prossime sette partite. Aiuterà a stabilire standard e valori che ci serviranno per avere successo in futuro. È un tecnico di enorme esperienza, che ha vinto ai massimi livelli, e supporterà me, i giocatori e lo staff nel raggiungere il nostro potenziale". Hodgson, 78 anni, ha commentato: "Ho avuto ottime conversazioni con la dirigenza e sono davvero entusiasta di questa opportunità. Ci metteremo subito al lavoro e cercheremo una prestazione positiva contro il Charlton". Hodgson incontrerà il gruppo e lo staff lunedì 30 marzo, al rientro dalla sosta internazionale, per preparare la sfida di venerdì 3 aprile contro il Charlton. Il Bristol occupa attualmente la sedicesima posizione in Championship ed ha un margine di 12 punti sulla zona retrocessione e un distacco di 12 punti dalla zona playoff.

Il Bayer Leverkusen riaccoglie Kerim-Sam Alajbegovic. L’attaccante bosniaco, che aveva lasciato il club la scorsa estate per il Salisburgo, torna in Bundesliga dopo una stagione di grande successo in Austria. Il Leverkusen ha esercitato l’opzione di riacquisto prevista dal contratto, e Alajbegovic ha firmato un accordo quinquennale a partire dal 1° luglio 2026."Kerim non solo ha soddisfatto le alte aspettative riposte in lui a Salisburgo, le ha superate in pochissimo tempo", ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Leverkusen. "Nonostante la giovane età, è stato un punto fermo e ha brillato anche in Europa, nelle qualificazioni di Champions League e nelle gare di Europa League. Siamo certi che potrà avere un ruolo importante anche al Bayer 04 nei prossimi anni". Kim Falkenberg, direttore sportivo del club, ha aggiunto: "Il talento di Kerim è enorme, così come la sua ambizione e la voglia di vincere. Crediamo in lui: ha tutto il necessario per affermarsi come giocatore della Werkself". Alajbegovic, 18 anni, nato a Colonia, si è detto entusiasta del ritorno: "Per me è un salto di livello. Conosco il club, il Bayer Leverkusen ha standard altissimi. È una squadra tra le prime 16 in Europa e sempre protagonista in Bundesliga. Molti giovani ci sono riusciti, voglio fare lo stesso". L’attaccante può giocare sia da esterno sinistro sia da trequartista, offrendo versatilità e dinamismo al reparto offensivo. Su di lui c'erano anche diversi club di Serie A.