Che colpo per l'Arezzo: dal Catanzaro arriva Di Chiara a titolo definitivo
L'Arezzo capolista nel girone B di Serie C si rinforza in queste ultime ore di mercato. Dal Catanzaro arriva a titolo definitivo Gianluca Di Chiara.
