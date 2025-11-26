Vittoria 3-2 sul campo del Bodo, QS in prima pagina: "Svolta Juve, passa il gelo"
"Svolta Juve, passa il gelo": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Impegnati nella difficile trasferta sul campo del Bodo, i bianconeri vincono per 3-2 e si rilanciano nella League Phase di Champions. Decisivo Yildiz che, entrato a gara in corso, propizia i 3 gol segnati dalla squadra di Spalletti.
Si parla anche di un'altra formazione italiana, anch'essa impegnata nella massima competizione europea ma questa sera: "Inter a caccia del riscatto dopo il derby: brivido Atletico". I nerazzurri vengono da 4 vittorie di fila in Champions: per archiviare in fretta il ko nella stracittadina, serve un altro risultato pieno che avvicini ulteriormente l'ingresso diretto tra le prime 8 d'Europa.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
