Conte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la Nocerina

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Conte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la NocerinaUfficiale
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Claudia Marrone
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20.10.2026 12:48Serie C
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Era stato esonerato dal Sorrento il 18 novembre 2025, ma adesso Mirko Conte ha risolto il contratto con il club per scendere in Serie D e approdare sulla panchina della Nocerina. Manca l'ufficialità di questo ultimo passaggio, ma è lui il prescelto dai molossi.
Intanto, la nota del Sorrento:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore Mirko Conte al club rossonero fino al 30/06/2027.
La società ringrazia nuovamente mister Conte per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza sulla panchina del Sorrento e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
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