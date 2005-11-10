Corini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella. Ma il club annulla appuntamenti

Una sconfitta pesantissima, non per il punteggio, quella che ha rimediato ieri l'Union Brescia sul campo della Giana Erminio, che con il 2-1 finale ha moralmente steso la Leonessa, ora terza in classifica e a otto punti dalla vetta. Sì, proprio quel Brescia che in estate sembrava dover ammazzare il campionato, ricalcando le orme del Vicenza della passata stagione; il Vicenza, però, la vetta non l'ha mai persa.

Corini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella.

Si è dunque aperta una settimana piuttosto delicata per il club, che dovrà fare valutazioni anche sul futuro. Come avevamo anticipato, sembrava essere in discussione Eugenio Corini, ma sembra adesso che il club abbia invece intenzione di dagli ulteriori fiducia, almeno fino alla sfida di sabato, vera prova del nove: avversario di turno, infatti, il Cittadella capolista. Il trainer ha però in mano la squadra, ieri molto contestata, e al netto di volti tirati non sembrano esserci stati scossoni neppure dopo la chiacchierata con la dirigenza; va però da sé che con i veneti son vietati passi falsi, e anche un pareggio potrebbe esserlo. Intanto, però, quest'oggi è stata annullata la conferenza di presentazione del bilancio del club, appuntamento che sarà poi riprogrammato.

Le parole del tecnico.

Proprio l'allenatore ha poi parlato alla stampa: "È una gara difficile da accettare, abbiamo creato tante volte i presupposti per fare gol ma non siamo stati efficaci e abbiamo prestato il fianco al contropiede avversario. La partita doveva finire in modo diverso, ma è questa una responsabilità nostra: adesso dobbiamo lavorare per preparare al meglio il prossimo confronto. Capiamo il malumore dei tifosi, la rabbia loro è la nostra. Se mi sento in discussione? Un allenatore lo è sempre, ma io so cosa vuol dire allenare il Brescia".