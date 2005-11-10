Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Che non si dica "figlio di papà". La Cavese coccola Fusco, il gioiellino che sta divenedo diamante

TMW
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 12:18Serie C
20.10.2026 12:18Serie C
Fonti preferite
Numeri impressionanti quelli del classe 2005, che ha già eguagliato i suoi record personali dello scorso anno. Con la B che lo segue
Foto

Che non si dica "figlio di papà", perché lui, sì figlio d'arte, la sua carriera la sta costruendo, mattoncino dopo mattoncino, con sacrificio, dedizione, impegno e costanza; i risultati stanno arrivando e così la Cavese si coccola Gerardo Fusco, gioiellino classe 2005 che il 17 luglio ha rinnovato il suo accordo con la formazione blufoncè, fissando la nuova scadenza al 2028.

Il calcio è comunque stato questione di famiglia.

Figlio di Luca Fusco, oggi allenatore ma ex difensore con alle spalle una lunga carriera in Serie B con anche presenze in A, muove i primi passi nel settore giovanile della Salernitana, sino poi arrivare in prima squadra, con la quale vanta anche una presenza in massima serie. Allenato anche dal padre, ha ricalcato le sue orme solo per aver mosso i primi passi tra i grandi proprio con la maglia della Cavese (suo padre vi militò nella stagione 1996/97, vincendo il campionato di Serie D), per il resto tutta farina del suo sacco: un calciatore, per così dire, alla Luca Toni, che alla grande struttura fisica, abbina anche discrete qualità tecniche e di attacco alla profondità. Tra i pro, è arrivato nell'estate 2005, con all'attivo 11 reti in 20 gare nel campionato Primavera 2. Le premesse non mancavano, e non sono state tradite.

Da subito un punto fermo del club.

Una prima annata tra i pro che lo ha visto collezionare 31 presenze (più una in Coppa Italia Serie C), arricchite da 4 gol e 2 assist che hanno contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento della salvezza dei campani, poi appunto il rinnovo, e ora un primo scorcio di stagione di spessore: in 10 gare, ha già eguagliato quanto fanno l'anno scorso. E il tempo davanti è parecchio per migliorare ancora lo score. Che magari tornerà a far gola anche in categoria superiore (il Cesena lo ha seguito molto attentamente), come già accaduto in estate...

Articoli correlati

Immagine news 1
Fusco rinnova fino al 2028 con la Cavese: "Responsabilità importante di cui sono orgoglioso"
Immagine news 2
Cesena, riflettori puntati sulla Serie C: piace il giovane Fusco della Cavese
Immagine news 3
De Liguori rilancia la Cavese: equilibrio, giovani e ambizioni per il futuro

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
13:04 Serie CTMW
TMWCorini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella. Ma il club annulla appuntamenti
Immagine news 2
12:48 Serie CUfficiale
UfficialeConte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la Nocerina
Immagine news 3
12:34 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine news 4
12:18 Serie CTMW
TMWChe non si dica "figlio di papà". La Cavese coccola Fusco, il gioiellino che sta divenedo diamante
Immagine news 5
12:06 Serie CUfficiale
UfficialeCasarano, sciolte le riserve per la panchina: incarico affidato a Zauri
Immagine news 6
11:47 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWFoschi: "Capire quale è la vera Reggiana non è semplice, ma può fare molto bene"
Immagine news 7
10:56 Serie CTMW
TMWCasillo: "Gara vergognosa, i calciatori non hanno capito che giocano a Foggia". Ma Auteri non rischia
Immagine news 8
09:52 Serie CTMW
TMWGiugliano, dopo Cannavaro frenata anche per Aronica: gli aggiornamenti
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti al bivio: rivoluzione tattica per tenersi stretta la Juventus
Immagine top news n.1 Fabiani: "Ai tifosi della Lazio chiedo una tregua. L'Olimpico vuoto non mi fa dormire"
Immagine top news n.2 Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti non in discussione. Ma ipotesi Pioli traghettatore e per il futuro Inzaghi o Farioli
Immagine top news n.4 Inter, Roma, Napoli e Como: riprendiamoci la Champions
Immagine top news n.5 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.6 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
Immagine top news n.7 Spalletti è in bilico e bisticcia con Bremer in pubblico. E la Juventus perde anche Conceicao
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Spalletti al bivio: rivoluzione tattica per tenersi stretta la Juventus
Immagine box news Serie A Allegri rivoluziona il Napoli: fuori Lobotka, De Bruyne regista con Aguissa e McTominay al suo fianco
Immagine box news Serie A Fiorentina, il caso De Gea: da fenomeno a problema
Immagine box news Serie A Stasera Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: a sorpresa c'è anche Cristante
Immagine box news Serie A La meglio gioventù brianzola esaltata da Juric: ieri 4 gol, 20 anni di media
Immagine box news Serie A Lazio, Fabiani: "C'è sempre stata l'idea di prendere Gattuso. Lui solo motivatore? Bluffa"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato
Immagine box news Serie B Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani
Immagine box news Serie B Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani: il capitano dovrà operarsi dopo l'infortunio contro il Mantova
Serie C
Immagine box news Serie C Corini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella. Ma il club annulla appuntamenti
Immagine box news Serie C Conte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la Nocerina
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Che non si dica "figlio di papà". La Cavese coccola Fusco, il gioiellino che sta divenedo diamante
Immagine box news Serie C Casarano, sciolte le riserve per la panchina: incarico affidato a Zauri
Immagine box news Serie C Foschi: "Capire quale è la vera Reggiana non è semplice, ma può fare molto bene"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi