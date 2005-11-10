Che non si dica "figlio di papà". La Cavese coccola Fusco, il gioiellino che sta divenedo diamante

Che non si dica "figlio di papà", perché lui, sì figlio d'arte, la sua carriera la sta costruendo, mattoncino dopo mattoncino, con sacrificio, dedizione, impegno e costanza; i risultati stanno arrivando e così la Cavese si coccola Gerardo Fusco, gioiellino classe 2005 che il 17 luglio ha rinnovato il suo accordo con la formazione blufoncè, fissando la nuova scadenza al 2028.

Il calcio è comunque stato questione di famiglia.

Figlio di Luca Fusco, oggi allenatore ma ex difensore con alle spalle una lunga carriera in Serie B con anche presenze in A, muove i primi passi nel settore giovanile della Salernitana, sino poi arrivare in prima squadra, con la quale vanta anche una presenza in massima serie. Allenato anche dal padre, ha ricalcato le sue orme solo per aver mosso i primi passi tra i grandi proprio con la maglia della Cavese (suo padre vi militò nella stagione 1996/97, vincendo il campionato di Serie D), per il resto tutta farina del suo sacco: un calciatore, per così dire, alla Luca Toni, che alla grande struttura fisica, abbina anche discrete qualità tecniche e di attacco alla profondità. Tra i pro, è arrivato nell'estate 2005, con all'attivo 11 reti in 20 gare nel campionato Primavera 2. Le premesse non mancavano, e non sono state tradite.

Da subito un punto fermo del club.

Una prima annata tra i pro che lo ha visto collezionare 31 presenze (più una in Coppa Italia Serie C), arricchite da 4 gol e 2 assist che hanno contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento della salvezza dei campani, poi appunto il rinnovo, e ora un primo scorcio di stagione di spessore: in 10 gare, ha già eguagliato quanto fanno l'anno scorso. E il tempo davanti è parecchio per migliorare ancora lo score. Che magari tornerà a far gola anche in categoria superiore (il Cesena lo ha seguito molto attentamente), come già accaduto in estate...