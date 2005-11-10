Totti scherza con Gasperini: "Ha chiesto se poteva intervenire? Rischia la Roma..."

Nel corso della serata di ieri nella quale Francesco Totti ha presentato il suo libro che riguarda il post-carriera, è tornato a parlare anche del suo possibile ritorno alla Roma in altre vesti, come si legge sul Corriere dello Sport: "In genere gli incontri avvengono in due, non da solo. In sette-otto anni non è mai successo, si vede che dall’altra parte non hanno lo stesso pensiero, la stessa idea sul mio ritorno. Hanno altre idee di vita, di pensiero e di lavoro. Ma è giusto così, lo accetto volentieri. O le cose si fanno insieme, o non si fanno. Se dall’altro lato non sei volenteroso o non hai lo stesso pensiero che ho io, fermiamoci qua. Non bisogna andare ‘oltre’. Spero che i Friedkin vadano il più lontano possibile. Io sto dietro le quinte, ma per la Roma ci sto sempre. Come mi sento? Sicuramente incredulo. E anche titubante".

Botta e risposta con Gasperini

Intervenuto in collegamento, il tecnico della Roma è stato subito omaggiato dal pubblico presente e ringraziato dall'ex capitano giallorosso: "Ci hai riportato in Champions. Hai dato la possibilità di rivivere quelle notti magiche che Roma deve vedere e giocare. Roma merita quel palcoscenico e grazie a te che ci hai riportato lì". L'allenatore ha così risposto: "L'altra sera lo spettacolo più bello è stato lo stadio. È stata una bella partita, ma vedere così tanto entusiasmo in questa città è stato qualcosa di emozionante. Mi dispiace non poter partecipare direttamente stasera, ma volevo partecipare in qualche modo".

Pronta la replica di Totti, che scherza: "Ha chiesto se poteva intervenire, o no?". Tra le risate generali, Gasperini ha risposto: "Chi, io? Non c'era bisogno". In quel momento l'ex attaccante ha concluso con una battuta: "Altrimenti rischia che domani non la vediamo più sulla panchina della Roma". Il tutto si è concluso con l'invito del tecnico di Grugliasco all'Olimpico: "Era un attestato di grande stima per i confronti e per questa serata, mi raccomando ci vediamo domani sera (oggi, ndr). Noi la cena la rifacciamo comunque". Totti ha concluso così: "Va bene, se trovo i biglietti vengo. Per la cena assolutamente, quando vuole. Stasera (ieri, ndr) leggi il libro mister, tanto non hai niente da fare". Nessuna domanda invece sullo Scudetto, visto che il pubblico ha suggerito di non farla con un boato di chi vuole rispettare la scaramanzia.