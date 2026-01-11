Napoli, Conte perde Neres a San Siro. Il Corriere del Mezzogiorno: “Neppure convocato”

Le sensazioni non erano positive e ieri è arrivata la sentenza definitiva: Antonio Conte non avrà a disposizione David Neres per la sfida scudetto contro l’Inter. Il brasiliano non è riuscito a recuperare dall’infortunio alla caviglia patito contro la Lazio e adesso il tecnico salentino dovrà scegliere quale soluzione adottare: se Lang dal primo minuto o Politano nel tridente, con Di Lorenzo spostato sull’esterno destro e uno tra Buongiorno, Marianucci o Beukema a completare il terzetto di difesa.

Nel frattempo si avvicina la super sfida che questa sera alle 20:45 andrà in scena a San Siro. Un match che vale un pezzetto di scudetto, visto che gli azzurri arriveranno all’appuntamento a 4 punti dalla formazione allenata da Christian Chivu.