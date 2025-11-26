Bilancio Cremonese, il 2025 chiuso in rosso di 7 milioni di euro. Grande sforzo di Arvedi

La Cremonese ha chiuso il bilancio consolidato di esercizio fino al 30 giugno 2025, lo anticipa il portale specializzato Calcio & Finanza, entrato in possesso di documenti ufficiali dall'esercizio appena concluso dalla società lombarda. Un bilancio in rosso di circa 7 milioni di euro (6,9).

Quanto si evince, in prima battuta, è il grande sforzo della proprietà, guidata dal cavalier Arvedi, nelle risorse fatte confluire all'interno del club grigiorosso. Sono infatti 42 i milioni di euro messi nelle casse da Arvedi, per un totale che da quando è al vertice della Cremonese (6 anni fa è iniziata la sua era) si attesta attorno ai 160 milioni di euro. Per rendere ancor più chiaro il tutto, basti pensare che il 65% degli introiti totali sono le risorse immesse dalla stessa proprietà del club.

I ricavi della Cremonese (totale 57,4 milioni di euro): 42,5 milioni di euro di ricavi commerciali; 6,7 milioni di euro di altri ricavi; 5,6 milioni di euro dalla gestione dei calciatori; 1,7 milioni di euro di ricavi da gara; 895mila euro di diritti tv.

I costi della Cremonese (totale 65 milioni di euro): 38,6 milioni di euro per il personale; 11,8 milioni di euro di ammortamenti e svalutazioni; 8,5 milioni di euro di servizi; 6,1 milioni di euro di altri costi.