TMW
La Juve è tornata da Bodo e ringrazia i tifosi: regalo allo store per gli eroi della trasferta
TUTTO mercato WEB
Non solo la maglia regalata a fine partita ai circa 500 tifosi che sono arrivati in Norvegia, tra mille difficoltà e tantissimo freddo, per seguire la vittoria con il Bodo/Glimt. La Juventus, secondo quanto appreso, ringrazia i suoi tifosi con un piccolo regalo.
Il club bianconero ha infatti deciso a tutti i partecipanti alla trasferta un buono da spendere nel proprio store ufficiale, dal valore di 30 euro. Un piccolo riconoscimento per un viaggio complicato. Ne sanno qualcosa anche gli stessi giocatori juventini, rientrati a Torino solo oggi pomeriggio - atterraggio avvenuto poco dopo le 17 - dopo che la partenza dall'aeroporto norvegese era avvenuta in ritardo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile