Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Dopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della Pistoiese

Dopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della PistoieseTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:52Serie D
Claudia Marrone

Ancora un volto dal Forlì per la Pistoiese, che ha annunciato l'arrivo in orange di Simone Saporetti, che solo ieri, come avevamo riportato, aveva risolto il suo contratto con il Forlì, in Serie C: la strada scelta dall'attaccante è la stessa che prima di lui aveva percorso Stefano Pellizzari, recente acquisto dei toscani.
Di seguito, la nota ufficiale:

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Saporetti, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione, svincolatosi dal Forlì. Nato a Ravenna il 20 marzo 1998, Saporetti è un attaccante moderno, di piede mancino, che in carriera ha ricoperto sia il ruolo di ala destra che quello di riferimento centrale. Esplosivo e determinante sotto porta, l’ex Forlì abbina velocità, tecnica e qualità nel dribbling a una grande propensione al gol e all’assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Saporetti ha costruito il proprio percorso in Serie D mettendosi in luce con le maglie di Fiorenzuola, Correggese, Franciacorta, Ravenna e Carpi, e tra i professionisti con quelle di Trento, Renate e Forlì. I suoi numeri sono di assoluto spessore: circa 300 presenze totali, impreziosite da più di 100 gol e 36 assist. Da sottolineare in particolare la straordinaria stagione 23/24 vissuta a Carpi, con 22 gol e 9 assist in 32 presenze, e coronata con la vittoria del campionato, e la stagione 21/22 a Ravenna, con 32 gol e 10 assist in 43 apparizioni totali. In entrambe queste annate, Saporetti si è guadagnato il titolo di capocannoniere del campionto.

Giocatore duttile, vincente e di esperienza, Saporetti rappresenta un innesto di assoluto livello, pronto a mettersi a disposizione di mister Lucarelli con voglia e determinazione: benvenuto in orange, Simone!".

Articoli correlati
Dopo Pellizzari, un altro addio anticipato in casa Forlì. Risolto il contratto di... Dopo Pellizzari, un altro addio anticipato in casa Forlì. Risolto il contratto di Saporetti
Forlì, nuovo innesto in attacco: arriva Saporetti. Lo scorso anno era al Carpi Forlì, nuovo innesto in attacco: arriva Saporetti. Lo scorso anno era al Carpi
Saporetti saluta Carpi: "Tappa speciale nella mia vita, due stagioni che mi hanno... Saporetti saluta Carpi: "Tappa speciale nella mia vita, due stagioni che mi hanno dato tanto"
Altre notizie Serie D
Dopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della Pistoiese... UfficialeDopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della Pistoiese
Ricco avvio di 2026 per la Serie D: non c'è solo il campionato. Il 7 gennaio semifinali... Ricco avvio di 2026 per la Serie D: non c'è solo il campionato. Il 7 gennaio semifinali di Coppa Italia
San Marino, Dipierro nuovo ds: la prima mossa è l'esonero di Malgrati. Panchina a... UfficialeSan Marino, Dipierro nuovo ds: la prima mossa è l'esonero di Malgrati. Panchina a Ingenito
Banchini risolve con la Pro Vercelli e sposa il progetto della Sanremese: è il nuovo... UfficialeBanchini risolve con la Pro Vercelli e sposa il progetto della Sanremese: è il nuovo mister
Nuovo scossone in casa Nocerina: si dimette D'Eboli. Amodio possibile sostituto Nuovo scossone in casa Nocerina: si dimette D'Eboli. Amodio possibile sostituto
Pistoiese, ecco lo staff di Lucarelli: con lui lo storico vice Vanigli, Collacchioni... UfficialePistoiese, ecco lo staff di Lucarelli: con lui lo storico vice Vanigli, Collacchioni collaboratore
Nappi alla guida dell'Acerrana, Protti sulla panchina dell'Imolese: i nuovi tecnici... UfficialeNappi alla guida dell'Acerrana, Protti sulla panchina dell'Imolese: i nuovi tecnici in Serie D
Serie D, il palinsesto delle sfide di gennaio su Vivo Azzurro Tv e sul canale YouTube... Serie D, il palinsesto delle sfide di gennaio su Vivo Azzurro Tv e sul canale YouTube LND
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
4 Tuttosport stamani in apertura sulle parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"
5 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
TMW News 16:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.1 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.2 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Immagine top news n.3 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
Immagine top news n.4 Juventus, Frattesi resta il sogno a centrocampo. Per l'attacco spunta Maldini
Immagine top news n.5 Coppa d'Africa, altre 5 nazionali volano agli ottavi. Salah e Hakimi scoprono i loro avversari
Immagine top news n.6 Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"
Immagine top news n.7 Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Serie C grande vetrina, ma il progetto Seconde Squadre è borderline"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.3 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Cristante: "Scudetto? Altre squadre sono più attrezzate. Ma finché siamo lì..."
Immagine news Serie A n.2 Mercato a saldo zero. Manna: "Per il Napoli è un paradosso, ma siamo fiduciosi"
Immagine news Serie A n.3 Galatasaray, nodo rinnovo Icardi: c'entra l'ingaggio. E la Roma ha sondato il terreno
Immagine news Serie A n.4 Kvara non sostituito a dovere, la titolarità di Elmas. A gennaio occhio a Noa Lang
Immagine news Serie A n.5 Milan, occhi su Morato per la difesa: è il profilo 'fisico' di cui Allegri avrebbe bisogno
Immagine news Serie A n.6 Roma, buone notizie per l'infortunio di Soule: il punto dall'infermeria in vista dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sarris torna in patria: dal 2 gennaio sarà un nuovo giocatore del PAOK
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Reale verso il ritorno alla Roma. In entrata piacciono Zeroli e Luz Dos Santos
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Lescano verso il no all'Olimpia Asuncion. Ci sono tre big di Serie C sull'argentino
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, obiettivo Sernicola per la fascia sinistra: ma c'è un ritorno di fiamma per Rui Modesto
Immagine news Serie B n.5 Un altro Pio per lo Spezia: il club ligure punta Stabile della Vis Pesaro
Immagine news Serie B n.6 Peghin: "2025 magico per il Padova. Mercato? Non c'è nulla da rivoluzionare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, si pensa "all'attaccante importante": Corini chiede Pettinari della Ternana
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Serie C grande vetrina, ma il progetto Seconde Squadre è borderline"
Immagine news Serie C n.4 Franco non molla: "La Triestina non smantella. Crediamo ancora alla salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Guai giudiziari per il presidente del Perugia Faroni: il report del Corriere dell'Umbria e La Nacion
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, in arrivo il portiere Diakitè dalla Triestina: è reduce da un'esperienza in Finlandia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…