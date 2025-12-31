Ufficiale Dopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della Pistoiese

Ancora un volto dal Forlì per la Pistoiese, che ha annunciato l'arrivo in orange di Simone Saporetti, che solo ieri, come avevamo riportato, aveva risolto il suo contratto con il Forlì, in Serie C: la strada scelta dall'attaccante è la stessa che prima di lui aveva percorso Stefano Pellizzari, recente acquisto dei toscani.

Di seguito, la nota ufficiale:

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Saporetti, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione, svincolatosi dal Forlì. Nato a Ravenna il 20 marzo 1998, Saporetti è un attaccante moderno, di piede mancino, che in carriera ha ricoperto sia il ruolo di ala destra che quello di riferimento centrale. Esplosivo e determinante sotto porta, l’ex Forlì abbina velocità, tecnica e qualità nel dribbling a una grande propensione al gol e all’assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Saporetti ha costruito il proprio percorso in Serie D mettendosi in luce con le maglie di Fiorenzuola, Correggese, Franciacorta, Ravenna e Carpi, e tra i professionisti con quelle di Trento, Renate e Forlì. I suoi numeri sono di assoluto spessore: circa 300 presenze totali, impreziosite da più di 100 gol e 36 assist. Da sottolineare in particolare la straordinaria stagione 23/24 vissuta a Carpi, con 22 gol e 9 assist in 32 presenze, e coronata con la vittoria del campionato, e la stagione 21/22 a Ravenna, con 32 gol e 10 assist in 43 apparizioni totali. In entrambe queste annate, Saporetti si è guadagnato il titolo di capocannoniere del campionto.

Giocatore duttile, vincente e di esperienza, Saporetti rappresenta un innesto di assoluto livello, pronto a mettersi a disposizione di mister Lucarelli con voglia e determinazione: benvenuto in orange, Simone!".