Saporetti torna in D dopo l'addio al Forlì: è un nuovo giocatore della Pistoiese

Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:34Serie D
La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Saporetti, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione, svincolatosi dal Forlì. Nato a Ravenna il 20 marzo 1998, Saporetti è un attaccante moderno, di piede mancino, che in carriera ha ricoperto sia il ruolo di ala destra che quello di riferimento centrale. Esplosivo e determinante sotto porta, l’ex Forlì abbina velocità, tecnica e qualità nel dribbling a una grande propensione al gol e all’assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Saporetti ha costruito il proprio percorso in Serie D mettendosi in luce con le maglie di Fiorenzuola, Correggese, Franciacorta, Ravenna e Carpi, e tra i professionisti con quelle di Trento, Renate e Forlì. I suoi numeri sono di assoluto spessore: circa 300 presenze totali, impreziosite da più di 100 gol e 36 assist. Da sottolineare in particolare la straordinaria stagione 23/24 vissuta a Carpi, con 22 gol e 9 assist in 32 presenze, e coronata con la vittoria del campionato, e la stagione 21/22 a Ravenna, con 32 gol e 10 assist in 43 apparizioni totali. In entrambe queste annate, Saporetti si è guadagnato il titolo di capocannoniere del campionto.

Giocatore duttile, vincente e di esperienza, Saporetti rappresenta un innesto di assoluto livello, pronto a mettersi a disposizione di mister Lucarelli con voglia e determinazione: benvenuto in orange, Simone!

Saporetti torna in D dopo l'addio al Forlì: è un nuovo giocatore della Pistoiese
