Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"

Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 13:22Serie A
Andrea Piras

Intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.net, Robert Acquafresca ha parlato della formazione di Pisacane partendo dal pareggio di Parma: "Si è trattato di un buon pareggio. A Parma tra l’altro abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Peccato solo per il gol fortunoso di Oristanio trovato dai gialloblù nel finale di gara. Per conto mio avremmo dovuto portare a casa i tre punti solo in considerazione della bellezza dell’eurogol segnato da Folorunsho. Che non voleva crossare, ma proprio tirare in porta".

E oggi ci sarà la sfida al Como di Fabregas, squadra in salute e di qualità: "Partiamo dal presupposto che giocheremo in casa, dove abbiamo fin qui ottenuto le vittorie più belle e più prestigiose del nostro campionato. Pisacane avrà sicuramente preparato il match nel migliore dei modi. Secondo me potremmo anche pensare di andare a prenderli alti, aggredendoli e non facendoli respirare.

D’altra parte quest’anno il Cagliari raramente in casa propria è stato attendista, per cui non credo che lo stesso Como sarebbe poi così sorpreso da un atteggiamento arrembante e da un’aggressione alta da parte dei nostri attaccanti e centrocampisti. Quindi personalmente punterei sul ritmo, sulla determinazione e sul coraggio. E non mi farei intimorire dalla pur spettacolare e collaudatissima squadra di Fabregas".

Articoli correlati
Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate... Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate
Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni" Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni"
Acquafresca crede in Borrelli: "È un po' com'ero io, va messo in condizione di colpire"... Acquafresca crede in Borrelli: "È un po' com'ero io, va messo in condizione di colpire"
Altre notizie Serie A
Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"... Live TMWBologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"
Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti" Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"
Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA
Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo... Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"
Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non... Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"
Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire... Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”
Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna... Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna dal club
Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione" Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.2 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.3 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.4 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.5 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.6 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine top news n.7 Spalletti progetta la nuova Juventus, ma il presente è la sfida al Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie A n.3 Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Vediamo la luce, ma è lontana. Insigne? Se sta bene gioca sicuro"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: testa a testa Palumbo-Calò in vetta a quota 10
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Virtus Entella, forfait dell'ultima ora per Franzoni. Il giocatore andrà in tribuna
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a caccia del 20° gol stagionale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non siamo morti"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.3 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Immagine news Serie C n.6 Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.3 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”