Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"

Intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.net, Robert Acquafresca ha parlato della formazione di Pisacane partendo dal pareggio di Parma: "Si è trattato di un buon pareggio. A Parma tra l’altro abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Peccato solo per il gol fortunoso di Oristanio trovato dai gialloblù nel finale di gara. Per conto mio avremmo dovuto portare a casa i tre punti solo in considerazione della bellezza dell’eurogol segnato da Folorunsho. Che non voleva crossare, ma proprio tirare in porta".

E oggi ci sarà la sfida al Como di Fabregas, squadra in salute e di qualità: "Partiamo dal presupposto che giocheremo in casa, dove abbiamo fin qui ottenuto le vittorie più belle e più prestigiose del nostro campionato. Pisacane avrà sicuramente preparato il match nel migliore dei modi. Secondo me potremmo anche pensare di andare a prenderli alti, aggredendoli e non facendoli respirare.

D’altra parte quest’anno il Cagliari raramente in casa propria è stato attendista, per cui non credo che lo stesso Como sarebbe poi così sorpreso da un atteggiamento arrembante e da un’aggressione alta da parte dei nostri attaccanti e centrocampisti. Quindi personalmente punterei sul ritmo, sulla determinazione e sul coraggio. E non mi farei intimorire dalla pur spettacolare e collaudatissima squadra di Fabregas".