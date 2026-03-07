Live TMW Parma, Cuesta: "Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamento"

Il Parma è reduce da quattro risultati utili consecutivi che gli permettono di guardare dall'alto il gruppo impegnato nella lotta salvezza, ma l'obiettivo stagionale non è ancora stato raggiunto (almeno sulla carta). La gara di domani contro la Fiorentina si prospetta dunque come uno scontro diretto importante per chiudere anzitempo la pratica salvezza, cui seguiranno altri due potenziali match point contro Torino e Cremonese. A presentare la sfida di domani per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta, presente tra pochi minuti nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ore 13.02 - Inizia la conferenza stampa.

Quali sono le condizioni della squadra?

"Non recuperiamo nessun giocatore rispetto a quelli che non c'erano. Ndiaye si è allenato ma non è ancora a disposizione, deve continuare nel suo percorso individualizzato. Anche Bernabé non sarà disponibile, ha avuto un piccolo fastidio, è infiammato".

Che Parma vedremo?

"Dobbiamo essere noi domani. Una squadra molto compatta, unita, solidale, molto organizzata, con qualità quando gestiamo la palla e con capacità di far male all'avversario. È una partita fondamentale per noi, vogliamo affrontarla con la mentalità che questa squadra ha mostrato e deve ancora mostrare in ogni momento che è in campo".

Bernabé potrebbe recuperare per il Torino? Cosa ha avuto?

"Un problema al psoas. Ha fatto di tutto per esserci ma non riesce. Sappiamo che abbiamo una squadra competitiva, con tutti i giocatori in rosa che mi rendono le scelte difficili e sono tutti pronti per creare impatto".

Che partita si immagina dal punto di vista tattico?

"Il Parma non è più leggero. I punti non devono cambiare l'atteggiamento e l'approccio. Loro hanno un'identità di gioco che è legata a ciò che pensa li porti ad avere prestazioni e risultati. Loro attaccano bene coi triangoli esterni, hanno grandi inserimenti e sono aggressivi difensivamente. Quello va al di là dei punti, fai sempre quello che senti che è giusto. Noi non possiamo andare con leggerezza in nessuna partita. Dobbiamo andare sempre con lo stesso approccio: cioè fare punti e lavorare bene, affrontando la gara sapendo delle qualità della Fiorentina e che se siamo al nostro meglio possiamo essere competitivi".

Domani dubbio sul portiere? Cosa è successo a Ondrejka?

"Ondrejka è stata una scelta tecnica di scegliere un altro giocatore. Tutto legato al momento della partita. Sul portiere: la scelta è fatta, non condivisa ma fatta e dobbiamo essere consapevoli che Suzuki ha avuto un infortunio importante, deve fare il suo percorso di riabilitazione al meglio possibile. Noi abbiamo due portieri che sono stati a grandissimo livello quando Suzuki non c'è stato".

Quanto condizionerà sapere il risultato di Lecce-Cremonese?

"Zero".

Carenza sulla fascia destra: in caso di difesa a tre, a tutta fascia ci sarà spazio per Mena Martinez della Primavera?

"Non faremo nessun esperimento. Sceglieremo sempre cose che abbiamo allenato, cose che sono nel nostro DNA e nelle nostre abitudini. Dobbiamo anche pensare a tutta la partita, le partite sono lunghe ma secondo me nel calcio dobbiamo pensare che abbiamo cinque sostituzioni che ti permettono di cambiare la metà dei giocatori e ti permette una flessibilità che è importante. Quando approcci una partita dall'inizio non sai cosa può accadere nel corso della stessa, ci sono tanti eventi che ti possono condizionare e lì hai la certezza. Oggi è tutto astratto. Quando sei lì puoi fare anche altre scelte e così è stato anche per noi, che abbiamo avuto la capacità di cambiare, abbiamo grande adattabilità. Ma allo stesso modo dobbiamo apprezzare tutti i momenti della partita, che sono tutti importanti. Domani vedremo chi giocherà, dobbiamo essere pronti per competere".

Ha preparato la partita con e senza Kean?

"Sappiamo che hanno diverse soluzioni e noi proveremo a fare il nostro meglio per qualsiasi contesto".

Strefezza tende a stare sulla sinistra. Questo permette a Bernabé di alzarsi di più?

"Strefezza può giocare più dentro o più esterno. Se si muove a sinistra siamo più simmetrici rispetto a quello che ti dà il 3-5-2. Lui sicuramente ha tanta capacità per capire dove sono gli spazi. Gli lasciamo anche un po' di libertà per capire come colpire. Ci può aiutare a progredire di più".

Sulla scelta di Ordonez: quale caratteristica lo favorisce a Sorensen?

"Sono giocatori diversi. Sorensen ha grande capacità di inserimento e di sacrificio, che ce l'ha anche Ordonez. Lui però è più un palleggiatore, aiuta nella progressione del gioco. Hanno caratteristiche diverse ma giocano in un ruolo simile. In base alla partita facciamo le scelte".

Quali giocatori della Primavera saranno convocati?

"Mena Martinez e Bernardo Conde".

Ore 13.18 - Termina la conferenza stampa.