Neuer, guaio al polpaccio: salta l'Atalanta? Il ds del Bayern: "Farà gli esami, immagino non sia felice"

Già alcune settimane fa, durante la vittoria per 3-0 contro il Werder Brema, Manuel Neuer era stato costretto al cambio nell'intervallo per infortunio, saltando tra le altre sfide anche il Klassiker contro il Borussia Dortmund. Ieri, nell'anticipo della 25^ giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco ha calato il poker al Borussia Mönchengladbach e si è portato a 14 punti di vantaggio dal Borussia Dortmund, festeggiando il ritorno in campo del portiere tedesco di 39 anni.

Ma è durato solo 45 minuti. Il capitano dei Die Roten è rimasto negli spogliatoi durante l'intervallo, sul punteggio di 2-0 per i bavaresi, sostituito in seguito da Jonas Urbig. Vincent Kompany, allenatore in carica, ha anticipato del problema al polpaccio che è tornato a farsi sentire e poco dopo in zona mista il direttore sportivo Max Eberl ha aggiunto: "Si tratta del polpaccio. Vediamo di cosa si tratta, ora verrà sottoposto a esami. Posso immaginare che non sia affatto felice della situazione", le parole riprese da Sky Sports DE.

Stando alle prime ricostruzioni dell'emittente satellitare, non dovrebbe essere nulla di grave per Manuel Neuer. In tarda serata ieri il portiere del Bayern si è sottoposto a una risonanza magnetica: una diagnosi definitiva è attesa probabilmente per la giornata di oggi. Martedì i campioni di Germania faranno visita all'Atalanta a Bergamo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile prevedere se Neuer potrà essere della partita.