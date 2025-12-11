Coppa d'Africa 2025, i nomi dei giocatori convocabili che militano in Serie B

Dal 21 dicembre al 18 gennaio il Marocco ospiterà la Coppa d’Africa 2025, una competizione che, come ogni edizione, inciderà sulle rose dei club europei in pieno periodo di mercato invernale. Anche la Serie B potrebbe dover fare a meno di alcuni elementi chiave.

Sono quattro, al momento, i giocatori del campionato cadetto in orbita delle rispettive nazionali: Mehdi Dorval (Bari) con l’Algeria, i gemelli Anthony e Jeremy Oyono (Frosinone) convocabili dal Gabon e Pedro Obiang (Monza) che può rientrare nei piani della Guinea Equatoriale.

Un numero contenuto, ma potenzialmente pesante nell’equilibrio delle squadre, soprattutto in un mese cruciale per risultati e mercato. Le società coinvolte potrebbero infatti intervenire per tempo per sopperire alle eventuali assenze.

Di seguito gli impegni già in programma per le Nazionali citate:

GRUPPO E

Partecipanti - Algeria, Burkina Faso, Guinea Equatoriale, Sudan

Gare

24 dicembre (ore 13:00) - Algeria-Sudan

24 dicembre (ore 15:30) - Burkina Faso-Guindea Equatoriale

28 dicembre (ore 13:00) - Algeria-Burkina Faso

28 dicembre (ore 15:30) - Guinea Equatoriale-Suda

31 dicembre (ore 18:00) - Guinea Equatoriale-Algeria