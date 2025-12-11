Coppa d'Africa 2025, i nomi dei giocatori convocabili che militano in Serie B
Dal 21 dicembre al 18 gennaio il Marocco ospiterà la Coppa d’Africa 2025, una competizione che, come ogni edizione, inciderà sulle rose dei club europei in pieno periodo di mercato invernale. Anche la Serie B potrebbe dover fare a meno di alcuni elementi chiave.
Sono quattro, al momento, i giocatori del campionato cadetto in orbita delle rispettive nazionali: Mehdi Dorval (Bari) con l’Algeria, i gemelli Anthony e Jeremy Oyono (Frosinone) convocabili dal Gabon e Pedro Obiang (Monza) che può rientrare nei piani della Guinea Equatoriale.
Un numero contenuto, ma potenzialmente pesante nell’equilibrio delle squadre, soprattutto in un mese cruciale per risultati e mercato. Le società coinvolte potrebbero infatti intervenire per tempo per sopperire alle eventuali assenze.
Di seguito gli impegni già in programma per le Nazionali citate:
GRUPPO E
Partecipanti - Algeria, Burkina Faso, Guinea Equatoriale, Sudan
Gare
24 dicembre (ore 13:00) - Algeria-Sudan
24 dicembre (ore 15:30) - Burkina Faso-Guindea Equatoriale
28 dicembre (ore 13:00) - Algeria-Burkina Faso
28 dicembre (ore 15:30) - Guinea Equatoriale-Suda
31 dicembre (ore 18:00) - Guinea Equatoriale-Algeria
GRUPPO F
Partecipanti - Costa d'Avorio, Camerun, Gabon, Mozambico
Gare
24 dicembre (ore 20:30) - Camerun-Gabon
28 dicembre (ore 20:30) - Gabon-Mozambico
31 dicembre (ore 20:30) - Gabon-Costa d'Avorio
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.