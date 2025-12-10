Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi

Sono giunte al termine le cinque partite di Champions League che non vedevano convolti club italiane. Il piatto forte era la sfida al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, vinta dai Citizen per 1-2 che inguaiano e di molto la posizione di Xabi Alonso, alla seconda sconfitta consecutiva in casa. Succede tutto nel primo tempo, con la prima rete in stagione di Rodrygo e il ribaltone firmato da O'Reilly e Haaland su calcio di rigore.

Tutto facile, invece, per l'Arsenal che si impone sul campo del Club Brugge per 0-3 e resta a punteggio pieno della League Phase del torneo, potendo già festeggiare l'approdo matematico certo agli ottavi di finale. A trascinare i Gunners una super doppietta di Noni Madueke e il punto esclamativo messo da Gabriel Martinelli.

Pareggio senza reti quello raccolto dal Paris Saint Germain sul campo dell'Athletic Club. Termina 2-2 la sfida tra Bayer Leverkusen e Newcastle: i tedeschi passano in vantaggio per l'autogol di Bruno Guimaraes ma si fanno raggiungere su calcio di rigore trasformato da Gordon dopo una follia del portiere Flekken e soprassare dal colpo di testa di Miley. Sul finale però Grimaldo rimette in piedi il risultato. 2-2 anche il risultato maturato a Dortmund tra il Borussia e il Bodo/Glimt: alla doppietta di Brandt risponde Aleesami e l'ex Milan Hauge.