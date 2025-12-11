Ds Catania: "Grande rispetto per questo gruppo, sta andando oltre i propri limiti"

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha parlato in conferenza stampa del momento della formazione rossoazzurra:

"Sono qui a Catania da circa un anno e in questi mesi stiamo cercando, piano piano, di far prendere forma ad un progetto che vede la costruzione di un gruppo importante - riporta TuttoCalcioCatania.com - Quando sono arrivato, l'entusiasmo della piazza era un po'assopito perché la squadra veniva da un periodo brutto. All'iniziamo abbiamo scelto gli uomini, prima dei calciatori e oggi quelle scelte ci stanno ripagando.

Il mercato? Bisogna portare grande rispetto a questo gruppo, perché sta andando oltre i propri limiti e ci tengo a ringraziare tutti i giocatori. Toscano ha fatto una battuta in conferenza stampa e ha detto che, per lui, la rosa è a posto così".