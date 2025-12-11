La Vis Pesaro va in Coppa d'Africa: la Guinea Equatoriale chiama José Machin
La Vis Pesaro 1898 comunica che il calciatore José Machin è stato convocato dalla Nazionale della Guinea Equatoriale per prendere parte alla Coppa d'Africa 2025, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026.
Il centrocampista biancorosso raggiungerà a partire dal 15 dicembre il ritiro della selezione della Guinea Equatoriale, inserita per la competizione nel gruppo E con Algeria, Burkina Faso e Sudan. Per José Machín, che vanta oltre 30 presenze in Nazionale, si tratta di una convocazione di grande prestigio che rende orgogliosa anche la società, che vedrà rappresentati i propri colori in un torneo così importante.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
