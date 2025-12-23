Ufficiale
L'organigramma del Parma perde una figura: addio con il dirigente Mathieu Lacome
Novità nell'organigramma societario del Parma, che perde una figura della propria dirigenza, nello specifico Mathieu Lacome, Chief Performance Football Officer della compagine ducale.
Si legge nella nota ufficiale appena diramata dagli emiliani: "Parma Calcio 1913 comunica che Mathieu Lacome – in comune accordo con il club – lascia il suo ruolo di Chief Performance Football Officer per intraprendere un nuovo percorso professionale. A Mathieu vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Kyle Krause e di tutta la famiglia del Parma Calcio per il lavoro svolto e per aver contribuito, con impegno e professionalità, alla crescita e allo sviluppo del Club e a lui vanno i migliori auguri per il suo futuro, professionale e personale".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
