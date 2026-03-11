Bastoni migliora, ma lunedì usava una stampella per camminare: il punto verso Inter-Atalanta

Alessandro Bastoni lunedì è stato costretto ad aiutarsi con una stampella per camminare dopo lo scontro con Adrien Rabiot e questo potrebbe far pensare al peggio in vista di sabato, ma in realtà le cose sembrano essere quasi già risolte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tibia ieri faceva molto meno male e quindi c'è qualche speranza di vederlo nuovamente in campo dal primo minuto nel match che l'Inter giocherà contro l'Atalanta sabato a San Siro.

Nonostante il giorno di riposo, Bastoni ieri era ad Appiano per curarsi, ma Cristian Chivu non correrà alcun tipo di rischio e lo schiererà se non ci sarà possibilità che possa avere una ricaduta. L'ematoma deve sgonfiarsi e solo dopo il classe '99 potrà allenarsi: decisiva la visita di oggi con lo staff medico nerazzurro. Qualora dovesse dare forfait, è pronto Carlos Augusto al suo posto.

La situazione che sta vivendo l'ex Atalanta continua a essere paradossale. Dopo la simulazione e l'esultanza in seguito al rosso estratto nei confronti di Kalulu, il difensore si è scusato in conferenza stampa, ma ciò non è bastato perché tutte le volte che gioca in trasferta, i tifosi avversari lo fischiano. A Firenze non dovrebbe ricevere un'accoglienza diversa, ma spera di ritrovare il campo già una settimana prima.