Il Napoli segue Norton-Cuffy, Frattesi può chiedere la cessione: le top news delle 13

Il Napoli ha messo nel mirino Norton-Cuffy, difensore destro del Genoa, già seguito dalla Juventus nel corso delle ultime settimane. La valutazione che ne fa il Genoa è di circa 15 milioni e proprio nella sfida del San Paolo ha regalato una fiammata con conseguente gol di tacco di Ekhator. Un'azione che ha attirato diverse società. Difficile però che a gennaio il Genoa possa cederlo. Poi se dovesse arrivare una grossa offerta verrebbe sicuramente valutata, perché Norton-Cuffy sarebbe una plusvalenza quasi totale poiché pagato circa 2 milioni nel corso dell'estate del 2024, dopo un buon prestito al Milwall.

Poco spazio all'Inter per Daniele Frattesi. Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport, nella finestra invernale di trattative, il ragazzo potrebbe nuovamente chiedere al club di essere ceduto per avere maggiore minutaggio. Lo scorso gennaio si è parlato di un interessamento della Roma, del Napoli e della Juventus (mentre in estate c'era l'Atletico Madrid) ma il club di viale della Liberazione, provocatoriamente, aveva messo un prezzo di 35 milioni per i giallorossi e 70 per bianconeri e partenopei. Dal canto suo l'Inter avrebbe già individuato un eventuale sostituito. Il mirino sarebbe posizionato su Genova, si legge sempre sulla rosea, con Morten Frendrup che sarebbe un profilo che interesserebbe molto a Marotta e alla dirigenza nerazzurra.

Carlos Cuesta ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di oggi contro il Milan. Buone notizie per il tecnico spagnolo, che recupera Emanuele Valeri. Aggregati ance i Primavera Cardinali, Tigani e Konate.