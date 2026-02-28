Ufficiale Guidonia, acquistato un figlio d'arte per la Primavera: è il 2008 Diego Miccoli

Il Guidonia Montecelio acquista un figlio d'arte per la formazione Primavera. Il club laziale infatti ha acquistato Diego Miccoli, classe 2008 figlio di Fabrizio. Questo il comunicato del club: "La prima Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 FC si rinforza a centrocampo. A sposare i colori del club di Fusano è Diego Miccoli. Il classe 2008 non è un profilo da poco, figlio dell’ex giocatore Fabrizio Miccoli. Un figlio d’arte che fa ben sperare per la causa rossoblù.

Centrocampista offensivo duttile. Diego può ricoprire il ruolo di mezzala sinistra e trequartista, un giocatore molto offensivo, più tecnico che fisico. Da migliorare la fase difensiva per partecipare al meglio ad entrambe le fasi.

“La firma col Palermo è stato un momento per me bellissimo, emozionante, dopo però ho capito che per me l’ambiente fosse troppo impegnativo, e questo mi ha spinto a sposare i colori rossoblù”, ha dichiarato Diego ai microfoni rossoblù.

'Un consiglio - conclude - che mi è rimasto a cuore, è quello che mi ha dato il direttore dell’A.S.D. Fabrizio Miccoli, Enrico Diamante. Lui mi disse che a calcio bisogna fare sacrifici ma che allo stesso tempo, questo sport è divertimento. Per questo per me l’importante a calcio è divertirsi facendo sacrifici, anche quando le cose non vanno bene', conclude Miccoli".