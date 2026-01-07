TMW
Il Casarano si assicura Leonetti dal Campobasso. Accordo raggiunto con contratto fino al 2027
Sembra ormai essersi definitivamente conclusa l'avventura di Vito Leonetti al Campobasso perché il giocatore è ormai prossimo al cambio di casacca. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore ha già raggiunto l'accordo con il Casarano, ed è pronto a firmare l'accordo che lo legherà al club pugliese fino al giugno del 2027; c'è già anche l'accordo con la formazione rossoblù per il trasferimento del classe 1994, che potrebbe già avvenire nella giornata odierna.
Non resta quindi che attendere eventuali comunicazioni, ma non ci saranno intoppi in merito al buona esito della trattativa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
