Lutto nel calcio: è morto l'ex attaccante Salvatore Garritano. Col Torino vinse lo scudetto nel '76

Lutto nel mondo del calcio. All'età di 69 anni è scomparso Salvatore Garritano, ex attaccante che durante la sua carriera ha vestito le maglie - tra le altre - di Torino, Atalanta, Bologna e Sampdoria. Garritano, che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 23 dicembre, da anni combatteva con un forma di leucemia cronica che lo aveva colpito in forma aggressiva qualche anno fa.

Nato a Cosenza, per Garritano l'esordio tra i professionisti arriva con la maglia della Ternana nei primi anni '70. Arriva a Torino nella stagione 1975-1976 contribuendo allo storico scudetto granata. Poi, come detto, la sua lunga carriera conta anche le esperienza con Bologna, Sampdoria e Pistoiese.

Di seguito i messaggi di cordoglio di alcune delle sue ex società:

Il messaggio del Torino: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Garritano nel ricordo di Salvatore Garritano, ex calciatore granata dal 1975 al 1978.

Con il Toro ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e 6 gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata".

Il messaggio della Sampdoria: "Si è spento all’età di 69 anni Salvatore Garritano, ex attaccante, tesserato per la Sampdoria nella stagione 1981/82. Nato a Cosenza il 23 dicembre 1955 e prelevato dal Bologna, Garritano disputò 38 presenze complessive tra campionato di Serie B e Coppa Italia. In totale realizzò 6 reti, contribuendo di fatto alla promozione in Serie A prima di essere ceduto l’estate successiva alla Pistoiese. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".