Lumezzane, Troise: “Pareggio meritato, nella ripresa abbiamo preso il controllo”

Pareggio in extremis per il Lumezzane nel derby contro l’AlbinoLeffe, con la rete di Gaetano Monachello che evita la sconfitta ai bresciani.

Al termine della gara, il tecnico Emanuele Troise ha analizzato così la prestazione: “Il pareggio è stato meritato, al di là di come e quando è arrivato. Nel primo tempo abbiamo sofferto gli attacchi in profondità e siamo stati poco precisi nella gestione della palla”.

Diverso l’andamento nella ripresa: “Siamo riusciti a prendere il pallino del gioco fin dall’inizio e a costruire i presupposti per segnare. I ragazzi hanno dimostrato grande spirito e senso di collettivo, anche chi è subentrato”.

Troise ha poi ribadito l’obiettivo della squadra in questo finale di stagione: “Continuiamo a inseguire il nostro traguardo, sapendo che ogni partita è equilibrata e si gioca sui dettagli”.

Infine, un messaggio di fiducia: “Cerco di dare il mio contributo con le scelte, ma vedo grande impegno durante la settimana. Questa è la strada giusta per crescere e migliorare”.