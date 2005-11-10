Youth League, Inter ko contro la capolista Feyenoord: finisce 3-1, doppietta di Haps
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
Oggi alle 15:57Serie A
autore Simone Lorini
03.11.2026 15:57Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Ko pesante per l'Inter nella sfida di Youth League di oggi contro il Feyenoord, squadra che continua la propria marcia con quattro vittorie in altrettante gare: in Olanda la squadra di Bigica rimane in partita a lungo ma nel finale deve arrendersi alla superiorità avversaria.
Va a segno Haps al 4' minuto per i padroni di casa, Vukaj pareggia i conti al 20' e al 32' El Harmoux riporta avanti gli olandesi. Il tris che chiude la contesa è ancora ad opera di Haps, su rigore, all'86'. I nerazzurri rimangono fermi a quota 5 punti dopo 4 gare, contro i 12 dell'avversario odierno.
Altre notizie Serie A
Oggi
17:45 Serie A
Farioli non ha mai allenato in Italia: "Ho avuto la fortuna di girare in tante nazioni"
17:43 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "Testa alla Champions, ma sistemare il campionato è più importante"
17:37 Serie A
Carnevali: "Risparmiare da qualsiasi parte ma non sui giovani, che sono il futuro della Juve"
17:30 Serie ATMW
TMWBruno Fernandes ritrova il calcio italiano. Una traiettoria che è iniziata… a Novara
17:28 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Politano: "Non vogliamo l'alibi infortuni. Va migliorata la fase difensiva"
17:22 Serie A
Napoli, Politano: "Anno difficile, difficile da spiegare. Gli infortuni? Per fortuna domani arriviamo a 11..."
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi