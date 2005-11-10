Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: Kvernadze e Varela divisi da un centesimo

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Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: Kvernadze e Varela divisi da un centesimoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 15:53Serie A
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03.11.2026 15:53Serie A
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Per un solo centesimo, ma tanto basta a Giorgi Kvernadze a finire davanti a Gustavo Varela. Questo dice la classifica dei migliori attaccanti di Serie A dopo 10 giornate. Invariate tutte le altre posizioni. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.95 (10)
2. Gustavo Varela (Monza) 6.94 (9)
3. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
4. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
5. Marcus Thuram (Inter) 6.72 (9)
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