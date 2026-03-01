Quel giorno tanto atteso è finalmente arrivato. E il Milan ci arriva… col contraccolpo?

Eccoci giunti al momento tanto citato da Massimiliano Allegri sin da inizio stagione: marzo. Si inizia oggi. E lo si fa con Cremonese-Milan, sfida in programma alle 12:30 allo “Zini” e valida per la 27esima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci da un punto nelle ultime due partite, devono assolutamente vincere per distanziare il Napoli terzo, ieri vittorioso a Verona, e per guadagnare punti su Juventus e Roma, che si affrontano nello scontro diretto dell’Olimpico.

Le parole di Allegri

In conferenza stampa, tenuta all'inedito orario delle 15.30 per far scendere la squadra in campo a Milanello a mezzogiorno per simulare la partita di domani, mister Massimiliano Allegri ha ammesso che un contraccolpo dopo la sconfitta di San Siro contro il Parma c'è stato: "Dopo sei mesi che non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Il martedì eravamo un po' tutti rintronati, mentre mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si poteva scivolare, si sperava di no ma è successo. Ora dobbiamo tornare a correre".

La probabile formazione del Milan

Allegri non farà calcoli: dentro tutti i diffidati (Rabiot, Saelemaekers e Fofana), nonostante un’ammonizione oggi possa far saltare loro il derby di domenica contro l’Inter; completeranno il centrocampo Modric e Bartesaghi. In difesa, orfana di Gabbia, obbligato il trio Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan. In attacco scelta per la seconda volta di fila la coppia Leao-Pulisic.