L'ex Rimini Garetto: "Vicino ai tifosi che hanno assistito a uno scempio del genere"
Marco Garetto, centrocampista della Ternana e nella passata stagione al Rimini, sui social ha commentato così l'esclusione del club biancorosso: “Riolo Terme 2025. Un abbraccio a tutti i ragazzi della Rimini Calcio dai miei fratellii e dal mister, ai magazzinieri, Fisio e tutte le persone dietro le quinte che amano Rimini e hanno dato l’anima per far sembrare tutto normale quando niente lo era.
Sono vicino a tutti i tifosi che hanno dovuto assistere ad uno scempio del genere e devono subire l’ennesimo fallimento senza poter far nulla, sono sicuro che un giorno Rimini tornerà a splendere. Non doveva finire così. Vi voglio bene. Nessuno di voi merita questo…”
