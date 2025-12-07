Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio"

Il tecnico della Ternana, Fabio Liverani, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista del match di oggi (alle 14.30) al Renato Curi di Perugia ha parlato anche dell'assenza dei propri tifosi per il big match.

Queste le sue parole riportate da Ternananews.it: "E' una sconfitta per il calcio. Il fatto che non si riesca a trovare una soluzione per vivere questa partita con la loro gioia è un dispiacere. Per noi sportivi è una sconfitta. Abbiamo una squadra con giocatori esperti ma anche chi è alle prime esperienze e che quindi non hanno ancora vissuto partite così sentite. Si deve caricare senza trasmettere troppa ansia, bisogna trovare la medicina giusta per far capire la giusta importanza senza aggiungere peso. Riguardo la frase detta, penso sia abbastanza scontata. Noi giochiamo tutte le partite per vincere e ancora di più il derby. Domani al 90esimo vedremo se avremmo trovato la soluzione giusta".

Sulla sfida ha aggiunto: "Perugia? Ci sono tornato poco, da calciatore e da allenatore del Lecce ma a prescindere da questo, è stato il mio trampolino di lancio per me anche se è stato un anno solo. Sarò sempre riconoscente a Gaucci, non posso dimenticare a prescindere la rivalità che c’è, ma la stagione del 2000/2001 per me è stata una soddisfazione perché sono arrivato in Nazionale. Ora vivo il mio presente in una città, con un popolo che mi accolto e vivo quindi questo derby con grande voglia di rivalsa. Dobbiamo fare una partita vera: di cuore, giocata con lealtà, con ferocia, con attenzione e qualità".